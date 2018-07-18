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ساري يضع مصير هازارد وكورتوا بيد مجلس إدارة تشيلسي

18 يوليو 2018 | 18:45 GMT
ساري يضع مصير هازارد وكورتوا بيد مجلس إدارة تشيلسي
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/ AFP

اعتبر الإيطالي ماوريتسيو ساري، المدرب الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي أن مصير حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا ومواطنه المهاجم إيدين هازارد بيد مجلس إدارة النادي اللندني.

وفي أول مؤتمر صحافي لدى تقديمه أمام وسائل الإعلام، اعترف ساري (59 عاما) الذي حل محل مواطنه أنطونيو كونتي، بأنه لا يكترث بسوق الانتقالات.

وقال "بوضوح، نريد دائما الاحتفاظ بأفضل اللاعبين. هذا كل ما يريد القيام به أي مدرب وهذا كل ما يريده أي ناد".

وأضاف ساري الذي قاد نابولي إلى مركز الوصيف في الموسم الماضي، "بعدها، يتعين علينا مراقبة كيفية سير سوق الانتقالات في الأيام المقبلة. أعتقد بأنني أحد المدربين الذين سئموا سوق الانتقالات".

وتابع "لا أريد الحديث عنها ولست مكترثا بها"، مشيرا إلى صعوبة مهمته في ظل تواجد أبرز مدربي العالم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال في هذا الصدد "إنه تحد صعب بالنسبة إلي لكنه مثير. هنا يتواجد أفضل المدربين وأقوى اللاعبين في العالم".

وأوضح المدرب الإيطالي "بعد كأس العالم، سأحتاج إلى بعض الوقت لكي أؤسس طريقة لعب مختلفة. كل ما قام به أنطونيو كونتي من عمل جيد يجب أن يبقى ويجب عدم تغييره".

وعن الحد الأدنى الذي طالب به مجلس الإدارة، أجاب ساري "لقد طلبوا مني بناء فريق قادر على المنافسة في جميع المسابقات. سنرى في منتصف الموسم ما إذا كانت لدينا أهداف معينة".

وبات ساري المدرب التاسع الذي يتسلم الإشراف على تشيلسي بعقد نهائي منذ أن انتقلت ملكية النادي إلى الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عام 2003، والـ13 بالمجمل إذا ما أضيف إلى اللائحة المدربون المؤقتون.

المصدر: أ ف ب

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