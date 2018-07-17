مبابي يرد على بيليه

رد النجم الفرنسي كيليان مبابي على تغريدة نجم الكرة العالمي بيليه بالقول إن "الملك سيبقى ملكا".

وكان بيليه قد كتب في حسابه على موقع "تويتر"، مازحا، إنه قد يتعين عليه العودة للبس حذائه ولعب كرة القدم إذا استمر اللاعب مبابي البالغ من العمر 19 عاما في تحطيم إنجازاته.



هذا وأحرز المنتخب الفرنسي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب كرواتيا، والذي وصل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وسجل مبابي هدفا في هذه المباراة ليصبح أصغر صاحب هدف في نهائي بطولة العالم بعد بيليه الذي سجل في نهائيات كأس العالم 1958 وعمره 17 عاماً.