طار من شدة فرحته بتتويج "الديوك".. فكانت النهاية مأساوية (فيديو)

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مشجعا فرنسيا يحاول الطيران من شدة الفرح بعد تتويج منتخب بلاده بكأس العالم لكرة القدم 2018 التي استضافتها روسيا.

ويظهر الفيديو مشجع للديوك يرمي بنفسه من أعلى شجرة مطلة على شارع الشانزيليزيه في العاصمة باريس، على أمل أن تتلقفه الجماهير المحتفلة أسفل الشجرة، ولكن للأسف النهاية لم تكن سعيدة على الإطلاق، حيث ابتعد الجميع فجأة ليرتطم بالأرض بقوة فاتحا ذراعيه بوضعية الطيران.

Французы сходят с ума 😆🙈pic.twitter.com/sqWPw2u150 — СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) July 16, 2018

ولم يتسن التأكد من صحة المشجع، الذي دفعه فرحه بتحقيق منتخب بلاده لكأس العالم للمرة الثانية في التاريخ للقيام بهذه القفزة الخطيرة.

المصدر: sport-express.ru