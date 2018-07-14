شاهد.. بلجيكا تخرج "برونزية" من مونديال روسيا 2018

احتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث في نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018"، بفوزه على نظيره الإنجليزي (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

وفاجأ المدافع البلجيكي توماس مونيير منتخب "الأسود الثلاثة" بهدف مبكر، أحرزه في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، من متابعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، مررها له زميله ناصر الشاذلي من الجهة اليسرى.

وسجل النجم البلجيكي إيدين هازارد هدف الأمان الثاني للشياطين الحمر، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد انفراده مع الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد، وذلك قبل 8 دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، التي جرت على ملعب "كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ.

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المصدر: RT