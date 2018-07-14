مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لطرفي المباراة البرونزية

يحتضن ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبورغ، اليوم السبت، الساعة (17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال روسيا 2018، بين بلجيكا وإنجلترا.
وسيبدأ المدير الفني للمنتخب البلجيكي، الإسباني روبيرتو مارتينيز، وكذلك الإنجليزي غاريث ساوثغيت، بالتشكيلة الأساسية التالية، لخوض هذه المباراة، على المركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018:
🚨 إنتظروا مباراة المركز الثالث بعد قليل! 🚨 #BEL #ENG— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 14 июля 2018 г.
🥉 بلجيكا 🆚 إنجلترا 🥉
هنا التشكيلة الرسمية
تابعوا تفاصيل المباراة على المدونة المباشرة الآن 👈 https://t.co/jF4OmhjAW6#BELENG #روسيا2018 pic.twitter.com/QHecEV7MP9
#BEL #ENG— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 14 июля 2018 г.
طريقة لعب المنتخبين#BELENG #روسيا2018 pic.twitter.com/xwXqF6TFLW
المصدر: fifa.com