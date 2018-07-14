هازارد أفضل لاعب في المباراة "البرونزية"

نال النجم البلجيكي إيدين هازارد جائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده ضد انجلترا (2-0)، على المركزين الثالث والرابع، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي جرت اليوم السبت.

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وتألق النجم إيدين هازارد خلال اللقاء، وأحرز هدف الأمان الثاني للشياطين الحمر، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد انفراده بالحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد، وذلك قبل 8 دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، التي جرت على ملعب "كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ.

وقاد هازارد (27 عاما) منتخب بلاده، إلى التتويج بالميداليات البرونزية ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه.

المصدر: fifa.com