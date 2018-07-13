نهائي كأس عالم شاق جدا لبوتين!

سيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء عدد من الدول، المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة القدم 2018، التي ستجمع منتخبي كرواتيا وفرنسا، يوم الأحد المقبل، على ملعب "لوجنيكي".

وسيحفل يوم إقامة النهائي بـ10 لقاءات لبوتين مع زعماء عالميين ستجري كلها قبل الساعة 17:00 بتوقيت موسكو.!

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وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن جدول أعمال فلاديمير بوتين يضم، يومي 14 و15 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الاجتماعات والاتصالات مع قادة الدول، الذين سيحضرون المباراة النهائية لمونديال 2018.

وسيجتمع الرئيس الروسي، يوم غد السبت، مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والغابوني علي بن بونغو أونديمبا، والسوداني عمر البشير، والمولدوفي إيغور دودون ، وذلك وفقا لوكالة "تاس".

بينما سيلتقي فلاديمير بوتين، يوم الأحد المقبل، برئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى رئيسي طرفي المباراة النهائية، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والكرواتية كوليندا غرابار-كيتاروفيتش.

وسيجتمع الرئيس الروسي مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، ومن ثم سيتوجه إلى ملعب "لوجنيكي" لمشاهدة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018، بين منتخبي فرنسا وكرواتيا.

المصدر: "vesti.ru"