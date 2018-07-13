كل شيء

مسؤول أمني قطري: الدوحة تنقل التجربة الروسية لتأمين مونديال 2022

13 يوليو 2018 | 18:49 GMT
مسؤول أمني قطري: الدوحة تنقل التجربة الروسية لتأمين مونديال 2022
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kifx
/ Sputnik

أكد مساعد المدير التنفيذي للشؤون الأمنية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، القطري الرائد علي العلي، الوصول للمراحل الأخيرة من البرامج الأمنية مع الجانب الروسي لتأمين مونديال 2022.

وقال العلي: "لقد أوفدنا ما يقرب من 70 ضابطا تم توزيعهم على عدة مدن، وكان التركيز على الأحداث الكبرى التي جرت، وقد عملت الفرق في الملاعب، وفي مدرجات المشجعين والطرقات وأماكن تجمع الجماهير، وقد شارك 4 ضباط مع الشرطة الإسبانية والروسية والانجليزية في تأمين المشجعين خلال المباريات".

إقرأ المزيد
بوتين يسلم أمير قطر راية رمزية لتنظيم مونديال 2022

وأضاف: "نتطلع للاستفادة من التجربة الروسية وتطبيقها في قطر من أجل تأمين كأس العالم 2022، حيث نأمل أن يكون المونديال بالنسبة لنا نقطة بداية للدول الأخرى للاقتداء بنا والأخذ من تجربتنا في المستقبل للاستفادة منها".

وأشار إلى أن أحد أبرز الأشياء التي تمت ملاحظتها في العملية الأمنية بمونديال روسيا هو إدارة الحشود، "لقد تميزوا بأمن الملاعب وإدارة الحشود وأمن المشجعين وإدارة حتى الأماكن العامة والعمل الاعتيادي بالتوافق مع مرافق البطولة".

المصدر: وكالات

مشهور في المجتمع
راكيتيتش: 4.5 مليون كرواتي سيكونون بالملعب خلال مواجهة فرنسا
13 يوليو 2018 | 18:50 GMT
مسؤول أمني قطري: الدوحة تنقل التجربة الروسية لتأمين مونديال 2022
13 يوليو 2018 | 18:49 GMT
رئيسة كرواتيا: لا أعرف كيف أتماسك حتى الأحد
13 يوليو 2018 | 18:03 GMT
صحيفة أرجنتينية تكشف شخصية ميسي "المتسلط"
13 يوليو 2018 | 17:36 GMT
شوارب مغربية تجلب السعد للمنتخب الفرنسي!
13 يوليو 2018 | 17:24 GMT
الحاسوب الأمريكي العملاق حلل مليون خيار وكشف عن الفائز بكأس العالم
13 يوليو 2018 | 17:21 GMT
الفيفا يكشف ألوان كرواتيا وفرنسا في نهائي المونديال
13 يوليو 2018 | 17:10 GMT
تأجيل صرف مستحقات مدرب مصر بسبب تقرير كأس العالم 2018
13 يوليو 2018 | 16:21 GMT
نهائي كأس عالم شاق جدا لبوتين!
13 يوليو 2018 | 15:57 GMT
شاهد.. تدريبات عسكرية شاقة لمنتخب إنجلترا مع قوات "المارينز"
13 يوليو 2018 | 15:12 GMT
بعد تأهل بلاده إلى نهائي المونديال.. كرواتي استحق لقب "أتعس" لاعب في العالم
13 يوليو 2018 | 15:10 GMT
لحظات فرح ولحظات بكاء في مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 14:45 GMT
قط تتنبأ بالفائز من نهائي المونديال
13 يوليو 2018 | 14:40 GMT
بوتين يسلم أمير قطر راية رمزية لتنظيم مونديال 2022
13 يوليو 2018 | 14:06 GMT
ماكرون يفاجئ لاعبين فرنسيين اثنين قبيل نهائي مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 13:25 GMT
ريال مدريد يرصد 35-50 مليون يورو لحماية عرينه
13 يوليو 2018 | 13:23 GMT
ماركا: ريال مدريد يريد استعادة أحد نجومه
13 يوليو 2018 | 12:53 GMT
"فيفا" يعلق على السقوط المتكرر لنيمار في مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 12:52 GMT
إنفانتينو: بحث زيادة منتخبات مونديال 2022 في الأشهر المقبلة
13 يوليو 2018 | 12:06 GMT
"الفيفا" يتدخل لمنع تصوير المشجعات المثيرات في مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 11:58 GMT
رسميا.. تشيلسي يعلن رحيل مدربه كونتي
13 يوليو 2018 | 11:30 GMT
مواجهة إنجليزية-بلجيكية على المركز الثالث وصراع خاص بين كين ولوكاكو
13 يوليو 2018 | 10:48 GMT
رئيس "الفيفا": مونديال روسيا الأفضل في التاريخ
13 يوليو 2018 | 10:04 GMT
رئيس "اليويفا" منذهل لحسن تنظيم مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 09:35 GMT
ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لضم خليفة رونالدو
13 يوليو 2018 | 08:51 GMT
معلول يرحل عن منتخب تونس لتدريب الدحيل القطري
13 يوليو 2018 | 07:33 GMT
نهر باسم صلاح في روسيا
12 يوليو 2018 | 23:34 GMT
كواريزما يرفض عرضا مغريا من الهلال السعودي
12 يوليو 2018 | 22:23 GMT
رسميا.. الفيفا يعلن النتائج النهائية لفحص المنشطات في مونديال روسيا
12 يوليو 2018 | 19:49 GMT
مدرب كرواتيا.. من زعيم السعودية إلى زعيم الإمارات
12 يوليو 2018 | 19:33 GMT
مونديال روسيا 2018 سيختتم بصافرة البروفيسور بيتانا كما بدأ
12 يوليو 2018 | 19:24 GMT
شاهد.. رد فعل المشجعين الإنجليز بعد خسارة منتخبهم أمام كرواتيا
12 يوليو 2018 | 17:54 GMT
مدرب منتخب كرواتيا يكشف سر بلوغه نهائي مونديال 2018
12 يوليو 2018 | 17:29 GMT
ما هو سبب نهاية أسماء لاعبي كرواتيا بـ"إيتش"؟
12 يوليو 2018 | 17:20 GMT
قطر تروج لمونديال 2022 وسط موسكو
12 يوليو 2018 | 16:48 GMT
الطريق إلى النهائي بالأرقام
12 يوليو 2018 | 16:13 GMT
رسميا.. برشلونة يبرم ثاني صفقاته استعدادا للموسم الجديد
12 يوليو 2018 | 15:40 GMT
الإعلامي أيمن جادة يتحدث لـRT عن (‬‬beoutQ) ومونديالي روسيا وقطر
12 يوليو 2018 | 15:29 GMT
كرواتيا تنتزع "كعكة" ضخمة بعد بلوغها نهائي مونديال 2018
12 يوليو 2018 | 15:16 GMT
ذكريات طيبة لدى مشجعي مونديال روسيا
12 يوليو 2018 | 15:08 GMT