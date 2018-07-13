بوتين يسلم أمير قطر راية رمزية لتنظيم مونديال 2022

سيسلم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في حفل قصير لمراسم نقل رمزي، راية استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، خلال لقائهما، يوم الأحد المقبل.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن فلاديمير بوتين سيبحث مع تميم بن حمد آل ثاني، التعاون الثنائي بين البلدين والوضع في الشرق الأوسط.

ووفقا لما قال يوري أوشاكوف، سيسبق المحادثات حفل قصير لمراسم نقل رمزي إلى قطر مهام استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بحضور فلاديمير بوتين، وأمير قطر، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو.

وأضاف "بعد ذلك سيجري حوار سياسي مع أمير قطر، يتم فيه بحث العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط والوضع الإقليمي لقطر ومواضيع أخرى".

المصدر: "نوفوستي"