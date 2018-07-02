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أبو تريكة يسخر من حارس منتخب المكسيك (فيديو)

02 يوليو 2018 | 16:44 GMT
أبو تريكة يسخر من حارس منتخب المكسيك (فيديو)
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Toru Hanai / Reuters

نشر النجم المصري محمد أبو تريكة لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورة عبر حسابه في "تويتر" لهدفه في مرمى نادي كلوب أمريكا المكسيكي في كأس العالم للأندية عام 2006.

وكان حارس الفريق المكسيكي آنذاك هو غييرمو أوتشوا الحارس الحالي للمنتخب المكسيكي المشارك في كأس العالم 2018، وعلق أبو تريكة على الصورة، قائلا: "ماشي يا أوتشوا الله يرحم".

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وودع المنتخب المكسيكي مونديال روسيا اليوم الاثنين بعد خسارته أمام المنتخب البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ16 للبطولة.

المصدر: وكالات

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