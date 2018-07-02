شاهد.. البرازيل تبلغ دور الثمانية لمونديال 2018 عبر بوابة المكسيك

صعد منتخب البرازيل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، على حساب نظيره المكسيكي، إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، في مدينة سمارا.

وافتتح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا التسجيل للسيليساو، في الدقيقة الـ 51، من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليسرى من زميله ويليان.

ومن ثم سجل المهاجم البديل روبيرتو فيرمينو هدف الأمان الثاني، بحلول الدقيقة الـ 88، من متابعة لكرة نيمار من الجهة اليسرى أيضا.

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وسيكون منتخب السيليساو البرازيلي، في الدور ربع النهائي لمونديال روسيا 2018، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي بلجيكا واليابان، اليوم أيضا، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش، و(21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: RT