التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" البرازيل والمكسيك

سيكون ملعب "سمارا" اليوم الاثنين، في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينيتش و(17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مسرحا للقاء المرتقب بين البرازيل والمكسيك، ضمن مونديال 2018.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب البرازيل، ادينور ليوناردو باتشي (تيتي)، والمدير الفني لنظيره المكسيكي، الكولومبي خوان كارلوس أوزوريو، لخوض هذه المباراة التي تأتي ضمن دور الـ 16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا:

المصدر: "twitter/fifaworldcup"