رسميا.. محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول
جدد النجم المصري محمد صلاح، عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، حتى عام 2023، ليحسم الجدل حول انتقاله إلى أحد الناديين الإسبانيين ريال مدريد أو برشلونة.
🔴🔴🔴— Liverpool FC (@LFC) 2 июля 2018 г.
More from the boss: https://t.co/rOomo5etrNpic.twitter.com/hTyeWNkWXT
وكتب المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، "تغريدة" على حساب الريدز الرسمي في موقع "تويتر"، قال فيها: "إن قرار محمد صلاح بتوقيع عقد جديد طويل الأمد هو مؤشر على الاتجاه الذي يسلكه النادي".
🙌— Liverpool FC (@LFC) 2 июля 2018 г.
Jürgen Klopp believes @MoSalah's decision to a sign a new long-term contract is an indication of the direction in which #LFC are heading: https://t.co/rOomo5etrNpic.twitter.com/0cCjkTQQCf
المصدر: "twitter.com/LFC"