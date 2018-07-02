رسميا.. محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول    

جدد النجم المصري محمد صلاح، عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، حتى عام 2023، ليحسم الجدل حول انتقاله إلى أحد الناديين الإسبانيين ريال مدريد أو برشلونة.

وكتب المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، "تغريدة" على حساب الريدز الرسمي في موقع "تويتر"، قال فيها: "إن قرار محمد صلاح بتوقيع عقد جديد طويل الأمد هو مؤشر على الاتجاه الذي يسلكه النادي".

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Jürgen Klopp believes @MoSalah's decision to a sign a new long-term contract is an indication of the direction in which #LFC are heading: https://t.co/rOomo5etrNpic.twitter.com/0cCjkTQQCf — Liverpool FC (@LFC) 2 июля 2018 г.

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المصدر: "twitter.com/LFC"