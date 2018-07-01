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صلاح يوجه رسالة "غامضة" عبر حسابه الرسمي!

01 يوليو 2018 | 21:53 GMT
صلاح يوجه رسالة "غامضة" عبر حسابه الرسمي!
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Jason Cairnduff / Reuters

أشعل نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، مواقع التواصل الاجتماعي بموجة من التكهنات حول مستقبله مع الفراعنة والريدز بـ "تغريدة" غامضة عبر حسابه الرسمي.

وكتب الفرعون محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قد يظن البعض أن الأمر قد انتهى، ولكن الأمر لم ينته بعد، يجب أن يكون هناك تغيير".

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وفسر بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "تغريدة" صلاح بأنه يقصد بها مستقبله مع نادي ليفربول، وأنه يلمح إلى رحيله لنادي آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تلقيه عروضا من أكبر الأندية العالمية وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

بينما فال آخرون  بأنها موجهة للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الخروج المبكر من مونديال روسيا 2018، وما حدث له خلال معسكر منتخب بلاده في جمهورية الشيشان الروسية.

المصدر: وكالات

  

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