صلاح يوجه رسالة "غامضة" عبر حسابه الرسمي!

أشعل نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، مواقع التواصل الاجتماعي بموجة من التكهنات حول مستقبله مع الفراعنة والريدز بـ "تغريدة" غامضة عبر حسابه الرسمي.

وكتب الفرعون محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قد يظن البعض أن الأمر قد انتهى، ولكن الأمر لم ينته بعد، يجب أن يكون هناك تغيير".

Some might think it’s over but it isn’t over. There needs to be change. — Mohamed Salah (@MoSalah) 1 июля 2018 г.

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وفسر بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "تغريدة" صلاح بأنه يقصد بها مستقبله مع نادي ليفربول، وأنه يلمح إلى رحيله لنادي آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تلقيه عروضا من أكبر الأندية العالمية وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

بينما فال آخرون بأنها موجهة للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الخروج المبكر من مونديال روسيا 2018، وما حدث له خلال معسكر منتخب بلاده في جمهورية الشيشان الروسية.

المصدر: وكالات