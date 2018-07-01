الفيفا يوجه إنذارا للاتحاد المصري لكرة القدم

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إنذارا للاتحاد المصري للعبة، على خلفية مباراته ضد نظيره السعودي(1-2)، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، ضمن كأس العالم 2018.

وتلقى الاتحاد المصري للكرة، الإنذار لعدم حضور نجم الفراعنة محمد صلاح المؤتمر الصحفي بعد المواجهة أمام السعودية، وهو الذي اختير كأفضل لاعب للمباراة.

وكان الفيفا قد أعلن عزمه النظر في واقعة عدم حضور محمد صلاح المؤتمر الصحفي، عقب مباراة مصر والسعوودية، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع الوضع وفقا للقواعد الحالية للاتحاد الدولي للكرة.

وتنص قواعد بطولة كأس العالم على ضرورة حضور مدربي المنتخبين، إضافة إلى أفضل لاعب في اللقاء، المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد كل مباراة.

يذكر أن منتخب مصر خرج من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018، بعد تلقيه 3 هزائم متتالية، أمام كل من الأوروغواي (1-0)، وروسيا (1-3)، والسعودية بهدف مقابل هدفين.

المصدر: "تاس"