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مدرب بلجيكا: منتخبنا جاهز لمواجهة أي منافس

29 يونيو 2018 | 07:53 GMT
مدرب بلجيكا: منتخبنا جاهز لمواجهة أي منافس
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Carl Recine / Reuters

رفض المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز الحديث عن المسار الصعب الذي ربما سيواجه فريقه نحو نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعد الفوز 1-0 على إنجلترا وتصدر المجموعة السابعة.

وقال المدرب الإسباني الذي انتصر فريقه بهدف عدنان يانوزاي في الشوط الثاني لتذهب بلجيكا إلى النصف الأصعب من القرعة:"علينا التفكير في كل خطوة على حدة، لكني أعتقد أننا نستطيع مواجهة أي منتخب".

ولو انتصرت بلجيكا على اليابان في دور الـ16 ستصعد لمواجهة صعبة ضد البرازيل أو المكسيك في دور الثمانية.

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وأجاب مارتينيز عند سؤاله هل كان يفضل احتلال المركز الثاني في المجموعة إذ كان يكفي بلجيكا التعادل أو الهزيمة لتحقيق ذلك وبدأت شكوك الجماهير تزيد بعد الأداء المتواضع للفريق في الشوط الأول، أجاب قائلا "أنا سعيد للغاية".

وأشار إلى النتائج المفاجئة في البطولة بعد خروج ألمانيا حاملة اللقب وصعود الأرجنتين وصيفة البطلة في 2014 بصعوبة لمواجهة فرنسا الفائزة باللقب في 1998 في الدور الثاني للبطولة.

وقال مارتينيز الذي شدد على أن بلجيكا ستركز على مواجهة اليابان الاثنين المقبل :"الحديث عن التوقعات في كأس العالم ربما أصبح أمرا صعبا".

لكنه لم يتحدث عن أن فوز بلجيكا سيجعلها في مواجهة محتملة ضد البرازيل بطلة العالم خمس مرات، والتي بدأت في التألق.

المصدر: رويترز

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