تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة السابعة لمونديال روسيا 2018.

وأحرز عدنان يانوزاي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة (51)، من تسديدة مركزة رائعة بالقدم اليسرى، وجدت طريقها إلى المرمى الإنجليزي.

لمشاهدة هدف هذا اللقاء والمباريات الأخرى، عبر الرابط التالي: بلجيكا تهزم إنجلترا وتنتزع صدارة المجموعة السابعة

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وبهذه النتيجة تصدرت بلجيكا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، وستواجه في الدور ثمن نهائي منتخب اليابان، وصيف المجموعة الثامنة، بينما احتلت إنجلترا المركز الثاني (6 نقاط)، وستلعب في الدور المقبل مع كولومبيا متصدرة المجموعة الثامنة.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة السابعة، والتي جمعت اليوم أيضا، تونس وبنما، انتهت بفوز "نسور قرطاج" بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT