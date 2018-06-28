بالفيديو.. أهداف مباريات اليوم الختامي الـ 15 من دور المجموعات مونديال 2018

أسدل الستار اليوم الخميس على مباريات دور المجموعات من نهائيات النسخة الـ 21 لكأس العالم 2018، بأربع مواجهات من بينها لقاء منتخبي تونس وبنما، على ملعب "موردوفيا" في مدينة سارانسك.

وأكمل منتخبا كولومبيا واليابان عقد المنتخبات الـ 16 المتأهلة إلى دور الـ 16، عقب فوز الأول على السنغال بهدف وحيد، ورغم خسارة الأخير أمام بولندا بالنتيجة ذاتها، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

إقرأ المزيد

وودع منتخب تونس مونديال روسيا بفوز طال انتظاره 44، جاء على حساب نظيره البنمي، وهو الثاني لـ "نسور قرطاج" في تاريخ مشاركاته في نهائيات كاس العالم، بعد الأول على المكسيك بثلاثية نظيفة في مونديال الأرجنتين 1978.

بينما انتزع المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة السابعة، من نظيره الإنجليزي بفوزه عليه بهدف وحيد.

وضربت بلجيكا موعدا في الدور الثاني مع اليابان، بينما ستلعب إنجلترا مع كولومبيا.

المصدر: RT