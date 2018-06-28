ودع منتخب تونس بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بفوز معنوي على نظيره البنمي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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وجاء هدف بنما بـ "نيران صديقة" سجله المدافع التونسي ياسين مرياح خطأ في مرماه، عند الدقيقة الـ 33 من زمن الشوط الأول.

وأدرك المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف التعادل لمنتخب "نسور قرطاج"، في الدقيقة الـ 51، بعد تمريرة على طبق من ذهب من زميله وهبي الخزري، من الجهة اليمنى.

ووضع النجم التونسي وهبي الخزري منتخب بلاده في المقدمة، في الدقيقة الـ 66، من متابعة لكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليمنى القريبة.

لمشاهدة أهداف هذا اللقاء والمباريات الأخرى، عبر الرابط التالي: تونس تودع مونديال روسيا 2018 بانتصار على بنما

المصدر: RT