التشكيلة الأساسية لمباراة تونس وبنما

يحتضن ملعب "موردوفيا" في مدينة سارانسك، اليوم الخميس، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة تونس وبنما، ضمن كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018".

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب تونس، نبيل معلول، والمدير الفني لنظيره البنمي، الكولومبي هرنان غوميز، لمباراتهما الثالثة والأخيرة، لدور المجموعات، في مونديال 2018:

المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"