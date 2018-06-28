التشكيلة الأساسية لمباراة تونس وبنما

يحتضن ملعب "موردوفيا" في مدينة سارانسك، اليوم الخميس، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة تونس وبنما، ضمن كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018".
وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب تونس، نبيل معلول، والمدير الفني لنظيره البنمي، الكولومبي هرنان غوميز، لمباراتهما الثالثة والأخيرة، لدور المجموعات، في مونديال 2018:
⏰ آخر مباراتين في دور المجموعات بعد ساعة من الآن! ⏰— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 28 июня 2018 г.
المباراة الأولى #PAN #TUN
بنما 🆚 تونس
هنا التشكيلة الرسمية
المدونة المباشرة للمباراة 👈 https://t.co/sa9MjnnLPd #PANTUN #روسيا2018 pic.twitter.com/OHPpFUtSXh
ترتيب المجموعة السابعة قبل إنطلاق الجولة الأخيرة:#ENG - #BEL - #TUN - #PAN— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 28 июня 2018 г.
إنجلترا وبلجيكا تأهلا بالفعل ويلعبان على صدارة المجموعة#روسيا2018 pic.twitter.com/6NSKNBbo11
المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"