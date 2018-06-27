ميسي يكسر صيامه ويسجل الهدف رقم 100 في مونديال روسيا

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا أمس الثلاثاء، وقاد منتخب التانغو للفوز 2-1 وبلوغ الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

ورد ميسي بطريقته على منتقديه الذين اتهموه بالعقم التهديفي مع منتخب بلاده، عندما افتتح التسجيل أمام نيجيريا بطريقة رائعة لينهي صياما عن التهديف دام 662 دقيقة في نهائيات كأس العالم، إذ آخر هدف له في البطولة جاء أمام نيجيريا أيضا في مونديال 2014 في البرازيل.

ويحمل هدف ميسي رقم 100 بين أهداف المونديال في النسخة الحالية.

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وأصبح ميسي ثالث لاعب أرجنتيني يسجل في 3 نهائيات لكأس العالم (2006 و2014 و2018)، إلى جانب دييغو مارادونا (1982 و1986 و1994)، وغابرييل باتيستوتا (1994 و1998 و2002).

المصدر: وكالات





