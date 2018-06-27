ميسي كاد أن يتسبب في هلاك مارادونا!

رصدت الكاميرا نجم الكرة دييغو مارادونا خلال مباراة المنتخب الأرجنتيني ونظيره النيجيري وقد اجتاحته انفعالات فياضة تجاوزت كل الحدود، فرحا بالهدف الذي أحرزه النجم ميسي.

فرحة مارادونا بهدف ميسي بدت كما لو أنها أفقدته صوابه فتحول غضبه العارم من هزيمة منتخب بلاده أمام كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة إلى ما يشبه الصرخة المدوية، التي كما أفادت الأنباء لاحقا، كادت أن تفقده حياته.

هذه اللقطات تؤكد أن مارادونا النجم الأسطورة، يتنفس "كرة القدم" ويعيش بها حتى بعد أن تقاعد والتزم مدرجات المتفرجين، علاوة على حماسه الوطني لمنتخب بلاده وغيرته الشديدة على سمعتها الكروية!

المصدر: RT