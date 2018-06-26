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شاهد .. روخو يقود الأرجنتين بهدف "ذهبي" قاتل

26 يونيو 2018 | 19:49 GMT
شاهد .. روخو يقود الأرجنتين بهدف "ذهبي" قاتل
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/ Reuters

قاد الأرجنتيني ماركو روخو منتخب بلاده إلى الدور الثاني لكأس العالم 2018، على حساب نظيره النيجيري (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخير للمونديال.

وافتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لمنتخب التانغو مبكرا، في الدقيقة الـ 14، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، على ملعب "زينيت أرينا"، في مدينة سان بطرسبورغ.

وأدرك المهاجم النيجيري فيكتور موسيس هدف التعادل لمنتخب بلاده، في الدقيقة 51، من ضربة جزاء مشكوك في صحتها. 

واقتنص المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو هدف الفوز "الذهبي" لبلاده، في الوقت القاتل، قبل أربع دقائق من الوقت الأصلي للمباراة، من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليمنى.

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واحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد أربع نقاط، وضرب بذلك موعدا في الدور الثاني مع نظيره الفرنسي، بطل المجموعة الثالثة.

بينما تصدر منتخب كرواتيا قائمة المجموعة بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، وستلعب في دور الـ 16، مع نظيره الدنماركي، وصيف بطل المجموعة الثالثة.

المصدر: RT

 نايف الكوردي 

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