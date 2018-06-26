التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" الأرجنتين ونيجيريا

أعلن مدربا الأرجنتين ونيجيريا التشكيلة الأساسية لمنتخبي البلدين، لخوض اللقاء الهام الذي يجمعهما اليوم الثلاثاء، في الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن مونديال روسيا 2018.
وفيما يلي التشكيلة الرسمية، التي اختارها كل من المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، خورخي سامباولي، والمدير الفني لمنتخب نيجيريا، الألماني، جيرنوت روهر، لخوض هذه المباراة المصيرية بالنسبة للمنتخبين على ملعب "زينيت أرينا"، في مدينة سان بطرسبورغ:
#NGA #ARG - ⏰ ساعة إلى إنطلاق المباراة ⏰— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 26 июня 2018 г.
نيجيريا 🆚 الأرجنتين
التشكيلة الرسمية للمنتخبين
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تابعو معنا الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة.#CRO - #NGA - #ISL - #ARG— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 26 июня 2018 г.
هنا الترتيب قبل بداية المباريات..
من برأيك سيلحق بكرواتيا إلى مرحلة خروج المغلوب ⁉️ pic.twitter.com/kvjPRoxLtC
المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"
نايف الكوردي