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بالفيديو.. أهداف مباريات اليوم الـ 13 من مونديال 2018

26 يونيو 2018 | 21:19 GMT
بالفيديو.. أهداف مباريات اليوم الـ 13 من مونديال 2018
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صعد منتخبا الأرجنتين والدنمارك إلى دور الـ 16 من نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، بعد اليوم الثالث عشر من منافسات المونديال.

وحجز منتخب الدنمارك مقعدا له في دور الـ 16 الكبار، عقب تعادله من دون أهداف، مع نظيره الفرنسي، الذي ضمن تأهله في الجولة الثانية من البطولة.

بينما انتهت المباراة الأخرى ضمن المجموعة الأولى أيضا بفوز البيرو على أستراليا بهدفين من دون رد، وخرجا سوية من البطولة.

وتصدرت فرنسا قائمة المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الدنمارك، وتلتهما البيرو في المركز الثالث، بثلاث نقاط، ومن ثم أستراليا، في المرتبة الأخيرة برصيد نقطة يتيمة.

وصعد منتخب الأرجنتين بشق الأنفس إلى الدور الثاني، في اللحظات الأخيرة، بفوزه على نظيره النيجيري (2-1)، بينما خسرت آيسلندا أمام كرواتيا بهدف مقابل هدفين، وودعت المونديال مع نيجيريا.

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وتصدرت كرواتيا قائمة المجموعة الرابعة، بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، وتلتها الأرجنتين في مركز الوصافة برصيد أربع نقاط، ومن ثم نيجيريا في المرتبة الثالثة بثلاث نقاط، وتذيلت آيسلندا، المشاركة لأول مرة في تاريخ كأس العالم، برصيد نقطة واحدة فقط.

وسيلعب منتخب الأرجنتين في الدور الثاني مع نظيره الفرنسي، بينما سيواجه منتخب كرواتيا نظيره الدنماركي.

المصدر: RT

نايف الكوردي 

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