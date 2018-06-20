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ريال مدريد يتعاقد مع حارس مرمى جديد

الرياضة

ريال مدريد يتعاقد مع حارس مرمى جديد
AFP Robert HENRIKSSON / TT News Agency
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تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، مع الحارس الأوكراني الشاب أندري لونين، قادما من نادي زوريا لوغانسك الأوكراني.

وتسعى إدارة النادي الملكي منذ فترة طويلة للبحث عن حارس بجانب الكوستاريكي، كيلور نافاس، الذي كان يعتمد عليه المدير الفني السابق لريال مدريد زين الدين زيدان.

ويعد الحارس الشاب صاحب الـ19 عاما من الأسماء الواعدة في كرة القدم الأوروبية على مستوى حراسة المرمى، نظرا لتألقه وقوته البدنية حيث يبلغ طوله حوالي 1.91 سنتيمتر.

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وخطف ريال مدريد الصفقة، حيث كان تتنازع معه أندية عريقة في أوروبا مثل ليفربول ومانشستر سيتي لضم لونين، وبلغت قيمة الصفقة 14 مليون يورو.

وجاء تعاقد ريال مدريد مع الحارس الأوكراني بطلب من المدرب الجديد جولين لوبيتيغي، وهو الذي سيقرر هل سيلعب مع الفريق الأول أو الفريق الثاني للنادي.

المصدر: وكالات

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