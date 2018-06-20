شرطي روسي يستعرض مهاراته الكروية أمام ضيوف المونديال (فيديو)

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد أفراد الشرطة الروسية في مدينة روستوف على نهر الدون، وهو يستعرض مهاراته بمداعبة الكرة أمام ضيوف المونديال.

ويظهر في الفيديو، شرطي روسي يقوم بلعب الكرة على قدمه لـ40 مرة، وسط صيحات وتشجيع الجماهير البرازيلية التي كانت متواجدة في المكان.

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واستضافت مدينة روستوف على نهر الدون، الأحد الماضي، مباراة المنتخب البرازيلي ونظيره السويسري ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة وانتهت بالتعادل 1-1.

كما ستجري اليوم على أرضية ملعب "روستوف أرينا" مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأوروغوياني عند الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا.

المصدر: لينتا.رو

أليكسي اسبر