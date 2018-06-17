دورة شتوتغارت.. فيدرر يبلغ النهائي ويستعيد صدارة التصنيف العالمي

صعد السويسري روجر فيدرر إلى نهائي دورة شتوتغارت الألمانية للتنس، بفوزه على الأسترالي ناك كيريوس (6-7، 6-2 و7-6)، ما يضمن له استعادة صدارة تصنيف المحترفين من الإسباني رافائيل نادال.

وسيستعيد فيدرر، المصنف أولا في الدورة المقامة على ملاعب عشبية، صدارة التصنيف من نادال غدا الاثنين.

ويلاقي السويسري روجر فيدرر في المباراة النهائية لدورة شتوتغارت، في وقت لاحق اليوم، الكندي ميلوس راونيتش، الذي تأهل على حساب الفرنسي المصنف ثانيا وحامل اللقب، لوكاس بوي، بفوزه عليه بنتيجة (6-4، 7-6).

وسيلعب فيدرر أمام راونيتش، بهدف الفوز بلقبه الـ98 في مسيرته. ويتضمن سجل السويسري الفوز على خصمه الكندي 10 مرات مقابل 3 خسارات.

المصدر: وكالات