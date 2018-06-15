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رونالدو يصعق الماتادور الإسباني بهدف سريع

15 يونيو 2018 | 18:00 GMT
رونالدو يصعق الماتادور الإسباني بهدف سريع
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Ueslei Marcelino / Reuters

تقدم المنتخب البرتغالي على نظيره الإسباني (2-1) في الشوط الأول للمباراة بينهما، اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، في روسيا.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لمنتخب بلاده مبكرا، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

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وأدرك المهاجم الإسباني دييغو كوستا التعادل للماتادور، عند الدقيقة الـ 34، بتسديدة في الزاوية اليمنى من الحارس البرتغالي روي باتريسيو.

وعاد النجم كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا"، في نهائية الشوط الأول، ووضع بلاده في المقدمة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له ولبلاده، بتسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، فشل الحارس الإسباني العملاق دافيد دي خيا في صدها.  

ورد دييغو كوستا التحية للدون رونالد، بتسجيله هدف التعادل الثاني له وللماتادور، بحلول الدقيقة الـ 55، من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

ومن ثم وضع المدافع الإسباني ناتشو فرنانديز منتخب بلاده في المقدمة، بتسجيله الهدف الثالث له، بتسديدة و"لا أروع" من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت كرته بأسفل القائم الأيسر ومن ثم بالأيمن أيضا، قبل أن يعانق شباك الحارس روي باتريسيو. 

المصدر: RT

نايف الكوردي

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