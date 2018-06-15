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أول "هاتريك" في مونديال روسيا 2018

15 يونيو 2018 | 20:57 GMT
أول "هاتريك" في مونديال روسيا 2018
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Ueslei Marcelino / Reuters

دون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اسمه بأحرف من ذهب في نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، كأول لاعب يحرز ثلاثة أهداف "هاتريك"، في مباراة واحدة.

وسجل كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا" ثلاثة أهداف في مرمى منتخب إسبانيا، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي، وذلك في إطار منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018.

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وافتتح الدون رونالدو التسجيل لمنتخب بلاده مبكرا، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

وعاد "صاروخ ماديرا"، في نهائية الشوط الأول، وسجل هدف التقدم الثاني لبلاده، بتسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، فشل الحارس الإسباني العملاق دافيد دي خيا في صدها. 

ووقع النجم كريستيانو رونالدو على الهدف الشخصي الثالث له ولبلاده "هاتريك"، في الدقيقة الـ 88، بتسديدة رائعة في المقص الأيمن من ضربة حرة مباشرة، لينقذ بذلك البرتغال من الهزيمة.

المصدر: RT

نايف الكوردي 

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