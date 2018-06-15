رونالدو يتفوق على ميسي في كأس العالم

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء في أول مباراة له مع بلاده في نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في روسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وأصبح كريستيانو رونالدو رابع لاعب يسجل في أربع بطولات منفصلة لكأس العالم، أعوام (2006، 2010، 2014، 2018)، بعد البرازيلي بيليه، والألمانيين ميروسلاف كلوزه، وأويي سيلر.

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وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا" ثلاثة أهداف في مرمى منتخب إسبانيا، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي، وذلك في إطار منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018.

ورفع النجم البرتغالي رصيده إلى 6 اهداف في تاريخ مشاركاته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، في 4 نسخ، لعبها خلالها 14 مباراة، متفوقا بفارق هدف على غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأصبح رونالدو اللاعب الأكبر سنا في تاريخ كأس العالم، الذي يسجل "هاتريك" وذلك في عمر 33 عاما 130 يوما.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي