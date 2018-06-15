شاهد.. أهداف مباريات اليوم الثاني لمونديال روسيا 2018

شهدت مباريات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم 2018، خسارة منتخبين عربيين، في الوقت القاتل، وتعادلا مثيرا بين العملاقين الأوروبيين البرتغالي والإسباني.

فقد تعرض المنتخب المصري لهزيمة مؤثرة أمام نظيره الأوروغوياني، بهدف يتيم، جاء في الوقت القاتل، سجله المدافع خوسي ماريا خيمينيز، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب "يكاتيرينبورغ أرينا".

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ومن ثم جاء دور المنتخب المغربي، الذي سقط أمام نظيره الإيراني، بهدف جاء في الوقت القاتل أيضا وبـ "نيران صديقة" سجله مهاجمه عزيز بوهدوز، خطأ في مرماه، في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع، للمباراة التي جرت بينهما، في مدينة سان بطرسبورغ.

واختتمت منافسات اليوم الثاني، بمباراة مثيرة بين البرتغال وإسبانيا، على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي.

وفرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه بطلا لها، بإحرازه ثلاثة أهداف "هاتريك"، أنقذ به بلاده من الهزيمة أمام الماتادور.

المصدر: RT

نايف الكوردي