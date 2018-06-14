بالفيديو.. توقعات مورينيو لمباراة بلاده ضد إسبانيا

صرح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في سلسلة تحليلاته الخاصة بقناة RT، بأن منتخب بلاده ونظيره الإسباني سيتأهلان إلى الدور الثاني لمونديال 2018.

وأشار جوزيه مورينيو "السيشال في تعليقه على المباراة المرتقبة بين البرتغال وإسبانيا، غدا الجمعة، إلى أنه لن يكون هناك أي ضغط على المنتخبين.

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وأوضح البرتغالي، قائلا: "كلاهما يعرفان بأنهما سيتأهلان، لذا أستطيع أن أتصور مباراة مذهلة بين بطل أوروبا وبين .. وأتجرأ على نعته بأنه أفضل منتخبات زماننا".

هذا ما توقعه الداهية جوزيه مورينيو، أو بالأحرى ما لم يتوقعه، فما هي توقعاتكم، التي يمكنكم التعبير عنها بالتصويت عبر موقع RT؟

المصدر: RT

نايف الكوردي