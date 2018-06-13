بالفيديو.. توقعات مورينيو لمباراة روسيا والسعودية

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في تحليل خاص لقناة RT، عن توقعاته لمونديال 2018 والمباراة الافتتاحية بين روسيا والسعودية في موسكو.

ورجح مورينيو كفة روسيا أمام السعودي رغم الضغوط الكبيرة عليها، كون منتخب روسيا يلعب على أرضه وبين جماهيره.

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وقال السبيشال وان: "ضغوط هائلة على روسيا، التي تلعب على أرضها والعالم كله يتابعها. هذه فرصة عظيمة للتأهل والتغلب على السعودية".

وأضاف: "منتخب السعودية فيه بعض المواهب، ولكنه منتخب غر ومن واقع آخر وعلى روسيا أن تفوز عليه".

هذا ما توقعه مورينيو فما هي توقعاتكم، التي يمكن لكم التعبير عنها بالتصويت عبر موقع RT؟

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 بين روسيا والسعودية التي ستقام غدا الخميس، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على ملعب "لوجنيكي" وسط العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: RT

نايف الكوردي