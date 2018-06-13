شاهد.. مورينيو يلجأ إلى "المكر" ويشعل الإثارة بين رونالدو وميسي

أشعل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في تحليلاته الخاصة لقناة RT، الجدل والإثارة في توقعاته للأدوار النهائية لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وصلنا مع "الداهية" جوزيه مورينيو الملقب بـ"السبيشال وان" في الحلقة الماضية من توقعاته لمونديال 2018 إلى الدور قبل النهائي، الذي وضع فيه البرتغالي منتخب بلاده "برازيلي أوروبا" في مواجهة البرازيليين الحقيقيين منتخب السيليساو، وفي المباراة الثانية أبطال العالم منتخب ألمانيا في مواجهة القطب الكروي الآخر لأمريكا الجنوبية، منتخب الأرجنتين.

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وانحاز مورينيو في توقعاته لمنتخب بلاده بطل أوروبا، ووضعه في النهائي على حساب منتخب البرازيل أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب.

وفي المقابل، وضع منتخب الأرجنتين في النهائي على حساب منتخب ألمانيا، حامل اللقب... وهنا ظهر دهاء و"مكر" مورينيو، حيث قال إنه لا يستطيع اختيار المنتصر، وتوقع أن يذهب المنتخبان البرتغالي والأرجنتيني إلى شوطين إضافيين ويضطرا للجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز بلقب مونديال روسيا 2018.

ولم يكتف بهذا الحد من المكر والإثارة، فقد وضع الغريمين التقليدين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي وجها لوجه، لينفذا الركلة الترجيحية الإضافية الأخيرة كل واحد منهما لمنتخب بلاده!

وترك مورينيو القرار لكم متابعي RT، لذا ندعوكم إلى المشاركة في التصويت على موقع القناة.

المصدر: RT

نايف الكوردي