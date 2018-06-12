كل شيء

توقعات مورينيو للأدوار الإقصائية من مونديال روسيا

12 يونيو 2018 | 14:10 GMT
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kd02

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في حديث خاص لموقع قناة RT، عن توقعاته للأدوار الإقصائية لنهائيات كأس العالم 2018.

وبدأ مورينيو الملقب بـ"السبيشال وان" هذه المهمة الصعبة قائلا إن "الأمور تتعقد الآن أكثر"، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمنتخب البرتغال ومنافسه في الدور الثاني منتخب الأوروغواي، اللذين يميل قبله إليهما جدا على حد تعبيره.

وأضاف أن المباراة ستكون صعبة، ورفع بطاقة البرتغال للعبور إلى الدور ثمن النهائي ليواجه فرنسا، التي من المفترض أن تفوز على نيجيريا حسب مورينيو.

وفي القسم الثاني من جدول مباريا ت الأدوار الإقصائية لمونديال 2018، يرى مورينيو أن حظ روسيا سيء في القرعة لأنها ستواجه إسبانيا بطلة مونديال 2010 في الدور الثاني، وبالتالي فإن الدب الروسي سيودع على يد الماتادور الإسباني البطولة التي يستضيفها.

وبعد أن توقع البرتغالي من دون تردد فوز الأرجنتين على أستراليا في الدور الثاني، وبالتالي مواجهة إسبانيا، ترك هذا القسم من الجدول وذهب إلى الآخر، قائلا: "سأترك الموضوع لأنني لا أستطيع التنبؤ بهذا".

وتابع: "البرازيل ضد المكسيك، يعجبني منتخب البرازيل"، واختار مورينيو منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة" في مواجهته ضد بولندا، ليكون خصما للسيليساو البرازيلي في الدور ثمن النهائي.

وتوقع في المقابل تأهل منتخب ألمانيا حامل اللقب على حساب سويسرا، ليواجه منتخب بلجيكا الحصان الأسود في كل البطولات، على أن يفوز الشياطين الحمر على السنغال، بالرغم من تمنياته بتأهل منتخب إفريقيا.

ووقف مورينيو بعد أن أكمل عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي حسب توقعاته، وقال متباهيا: "حسنا الصورة جميلة حقا ويجب أن أعيشها. انظروا البرتغال فرنسا .. تغلبنا عليكم وسنفوز عليكم مرة ثانية" في إشارة إلى تتويج البرتغالي بلقب بطلة "يورو 2016" على حساب فرنسا بالذات، مستضيفة كأس الأمم الأوروبية.

وعندما جاء الدور على مباراة إسبانيا والأرجنتين تأمل مورينيو وقال: "إسبانيا والأرجنتين .. أفضل منتخب ضد منتخب جيد .. وهذا الشاب الصغير .. أصوت لصالهحم (الأرجنتينيين)".

ووصف جوزيه مورينيو مباراة البرازيل وإنجلترا بـ"الكبرى"، وحمل بطاقة البرازيل، قائلا: "لا ضير في أن يذهب لاعبو فريقي (مانشستر يونايتيد) إلى العطلة.

وعند الوصول إلى المباراة الأخيرة في الدور ثمن النهائي بين بلجيكا وألمانيا، أضاف مورينيو: "ألمانيا، هي ألمانيا... ومرة أخرى إلى الدور نصف النهائي".

ولاحظ مورينيو في ختام توقعاته لمباريات الدور ربع النهائي، أن "تأهل أقوى خصمين في أمريكا اللاتينية، وهما البرازيل والأرجنتين، وبطل أوروبا منتخب البرتغال، وألمانيا (حاملة اللقب)، أمر لا يصدق .. في ذلك الوقت سأكون مشغولا بتدريب مانشستر يونايتد، لكنني أعتقد أنني لن أقوم بذلك وسأتابع هذه المباريات".

ونحن بدورنا ننصح متابعينا بمتابعة مباريات مونديال روسيا 2018، وهذه الأدوار الإقصائية، وتتمة التوقعات مع محلل قناة RT السبيشال وان جوزيه مورينيو "الداهية".

المصدر: RT

نايف الكوردي         

مشهور في المجتمع
نيمار يهنئ زميله كوتينيو بعيد ميلاده باللغة الروسية
12 يونيو 2018 | 14:27 GMT
توقعات مورينيو للأدوار الإقصائية من مونديال روسيا
12 يونيو 2018 | 14:10 GMT
لاعب وحيد من مونديال 2002 يمكنه اللعب في مونديال روسيا
12 يونيو 2018 | 13:07 GMT
نجم منتخب إيران قد يغيب عن مواجهة المغرب في المونديال
12 يونيو 2018 | 12:51 GMT
منتخب روسيا يواصل استعداداته لكأس العالم
12 يونيو 2018 | 11:33 GMT
بيرلو: إذا لم يفز ميسي بكأس العالم فلن يكون في مصاف اللاعبين الأفضل
12 يونيو 2018 | 10:52 GMT
مونديال 2026.. مراحل وطريقة التصويت على من يستضيف العرس الكروي
12 يونيو 2018 | 09:30 GMT
منتخب مصر يكشف آخر التطورات عن إصابة صلاح
12 يونيو 2018 | 08:23 GMT
مغربي ضمن قائمة أفضل اللاعبين الشباب المشاركين في مونديال روسيا
12 يونيو 2018 | 08:22 GMT
منتخب نيجيريا يصل إلى روسيا للمشاركة في المونديال
12 يونيو 2018 | 07:09 GMT
بلجيكا توجه إنذارا شديد اللهجة لمنافساتها في مونديال روسيا ومن بينها تونس (فيديو)!
11 يونيو 2018 | 21:35 GMT
شاهد.. حسناوات منتخب روسيا لكرة القدم يوجهن رسالة للرجال!
11 يونيو 2018 | 21:25 GMT
فيديو.. سباق لدعم منتخب روسيا قبل 3 أيام من انطلاق مونديال 2018
11 يونيو 2018 | 21:08 GMT
السنغال تؤكد جاهزيتها لمونديال 2018 بفوز على كوريا الجنوبية
11 يونيو 2018 | 20:01 GMT
شاهد.. الفرعون صلاح يخوض أول حصة تدريبية بعد الإصابة
11 يونيو 2018 | 18:47 GMT
الرحالة السعودي اليحيى يروي تفاصل حادث كاد يودي بحياته على مشارف موسكو
11 يونيو 2018 | 17:29 GMT
تعرف على الـ"هشتاغ" الرسمي لمونديال 2018
11 يونيو 2018 | 17:18 GMT
أثقل لاعب في مونديال روسيا 2018 يفاجئ الصحفيين
11 يونيو 2018 | 17:08 GMT
منتخب صربيا يحط الرحال في روسيا للمشاركة في المونديال
11 يونيو 2018 | 17:03 GMT
رحالة سعودي لـRT: أتوقع فوز منتخبنا على روسيا في المباراة الافتتاحية للمونديال
11 يونيو 2018 | 15:34 GMT
نقل مباشر لتدريبات الأرجنتين في روسيا
11 يونيو 2018 | 14:36 GMT
بالصور.. وصول منتخب كرواتيا إلى روسيا بكامل نجومه
11 يونيو 2018 | 13:51 GMT
شاهد.. تدريبات منتخب البرتغال استعدادا لكأس العالم
11 يونيو 2018 | 13:24 GMT
زميل لرونالدو يكشف مدى تأثير أنباء رحيله عن ريال مدريد في أجواء منتخب البرتغال
11 يونيو 2018 | 13:14 GMT
ويليامز وغاريفولينا يحييان حفل افتتاح مونديال روسيا
11 يونيو 2018 | 12:46 GMT
رونالدو وصلاح خارج تشكيلة أغلى اللاعبين في مونديال روسيا!
11 يونيو 2018 | 11:06 GMT
مونديال 2026.. الملف الثلاثي الأوفر حظا.. وورقات رابحة قد ترجح كفة المغرب
11 يونيو 2018 | 10:45 GMT
القنوات المصرية الأرضية ستبث مباريات مونديال روسيا مجانا
11 يونيو 2018 | 08:25 GMT
قديروف يتحدث عن انطباعاته عن صلاح
11 يونيو 2018 | 07:53 GMT
"الفيفا" يدرس رفع الحظر عن الملاعب السورية
11 يونيو 2018 | 06:55 GMT
ميركل لا تستبعد حضور فعاليات مونديال 2018
11 يونيو 2018 | 06:44 GMT
المنتخب البرازيلي يصل إلى روسيا للمشاركة في مونديال 2018
11 يونيو 2018 | 03:36 GMT
الفيفا يوافق على مرور ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 لمرحلة التصويت
10 يونيو 2018 | 22:25 GMT
ديشامب يكشف موقف جيرو من المشاركة في كأس العالم
10 يونيو 2018 | 22:14 GMT
منتخب بيرو يصل روسيا استعدادا للمشاركة في المونديال
10 يونيو 2018 | 21:37 GMT
وصول منتخب فرنسا إلى روسيا للمشاركة في المونديال
10 يونيو 2018 | 21:18 GMT
وصول منتخب الأوروغواي إلى روسيا للمشاركة في المونديال
10 يونيو 2018 | 20:42 GMT
"الأخضر" يجري مرانه الأول في روسيا استعدادا لمباراة الافتتاح
10 يونيو 2018 | 19:55 GMT
بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرمني الأسبوع المقبل
10 يونيو 2018 | 19:31 GMT
مونديال 2022.. الفيفا لن يبحث في مؤتمره رفع عدد المنتخبات إلى 48 في قطر
10 يونيو 2018 | 19:22 GMT