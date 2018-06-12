توقعات مورينيو للأدوار الإقصائية من مونديال روسيا

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في حديث خاص لموقع قناة RT، عن توقعاته للأدوار الإقصائية لنهائيات كأس العالم 2018.

وبدأ مورينيو الملقب بـ"السبيشال وان" هذه المهمة الصعبة قائلا إن "الأمور تتعقد الآن أكثر"، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمنتخب البرتغال ومنافسه في الدور الثاني منتخب الأوروغواي، اللذين يميل قبله إليهما جدا على حد تعبيره.

وأضاف أن المباراة ستكون صعبة، ورفع بطاقة البرتغال للعبور إلى الدور ثمن النهائي ليواجه فرنسا، التي من المفترض أن تفوز على نيجيريا حسب مورينيو.

وفي القسم الثاني من جدول مباريا ت الأدوار الإقصائية لمونديال 2018، يرى مورينيو أن حظ روسيا سيء في القرعة لأنها ستواجه إسبانيا بطلة مونديال 2010 في الدور الثاني، وبالتالي فإن الدب الروسي سيودع على يد الماتادور الإسباني البطولة التي يستضيفها.

وبعد أن توقع البرتغالي من دون تردد فوز الأرجنتين على أستراليا في الدور الثاني، وبالتالي مواجهة إسبانيا، ترك هذا القسم من الجدول وذهب إلى الآخر، قائلا: "سأترك الموضوع لأنني لا أستطيع التنبؤ بهذا".

وتابع: "البرازيل ضد المكسيك، يعجبني منتخب البرازيل"، واختار مورينيو منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة" في مواجهته ضد بولندا، ليكون خصما للسيليساو البرازيلي في الدور ثمن النهائي.

وتوقع في المقابل تأهل منتخب ألمانيا حامل اللقب على حساب سويسرا، ليواجه منتخب بلجيكا الحصان الأسود في كل البطولات، على أن يفوز الشياطين الحمر على السنغال، بالرغم من تمنياته بتأهل منتخب إفريقيا.

ووقف مورينيو بعد أن أكمل عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي حسب توقعاته، وقال متباهيا: "حسنا الصورة جميلة حقا ويجب أن أعيشها. انظروا البرتغال فرنسا .. تغلبنا عليكم وسنفوز عليكم مرة ثانية" في إشارة إلى تتويج البرتغالي بلقب بطلة "يورو 2016" على حساب فرنسا بالذات، مستضيفة كأس الأمم الأوروبية.

وعندما جاء الدور على مباراة إسبانيا والأرجنتين تأمل مورينيو وقال: "إسبانيا والأرجنتين .. أفضل منتخب ضد منتخب جيد .. وهذا الشاب الصغير .. أصوت لصالهحم (الأرجنتينيين)".

ووصف جوزيه مورينيو مباراة البرازيل وإنجلترا بـ"الكبرى"، وحمل بطاقة البرازيل، قائلا: "لا ضير في أن يذهب لاعبو فريقي (مانشستر يونايتيد) إلى العطلة.

وعند الوصول إلى المباراة الأخيرة في الدور ثمن النهائي بين بلجيكا وألمانيا، أضاف مورينيو: "ألمانيا، هي ألمانيا... ومرة أخرى إلى الدور نصف النهائي".

ولاحظ مورينيو في ختام توقعاته لمباريات الدور ربع النهائي، أن "تأهل أقوى خصمين في أمريكا اللاتينية، وهما البرازيل والأرجنتين، وبطل أوروبا منتخب البرتغال، وألمانيا (حاملة اللقب)، أمر لا يصدق .. في ذلك الوقت سأكون مشغولا بتدريب مانشستر يونايتد، لكنني أعتقد أنني لن أقوم بذلك وسأتابع هذه المباريات".

ونحن بدورنا ننصح متابعينا بمتابعة مباريات مونديال روسيا 2018، وهذه الأدوار الإقصائية، وتتمة التوقعات مع محلل قناة RT السبيشال وان جوزيه مورينيو "الداهية".

المصدر: RT

نايف الكوردي