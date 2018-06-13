قط أصم يختار الفائز في مباراة روسيا والسعودية

جرت العادة في السنوات الأخيرة على أن يتنبأ أحد الحيوانات بنتائج المباريات في المحافل الرياضية الكبيرة، فيما اختير للتنبؤ لمونديال 2018 قط أصم اسمه أخيل.

ويجري التنبؤ بنتائج المباريات بطريقة بسيطة وطريفة، على الشكل التالي: سيتم وضع صحنين أمام أخيل، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، وما على القط الأصم إلا اختيار الوعاء، الذي يحتوي على "الأكل اللذيذ"، حسب حاسة الشم لديه.

واختار القط أخيل، هذه المرة وبعد برهة قليلة من التردد وعاء روسيا، ليرجح حسب حسه كفة الدب الروسي في المباراة الافتتاحية للمونديال ضد نظيره السعودي غد الخميس على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

وعاش القط أخيل منذ ولادته في متحف "الأرميتاج" الشهير في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وكان يقوم بحراسة اللوحات الثمينة في المتحف من الفئران.

وبدأ هذا القط الأصم مسيرته "الاحترافية" في ممارسة مهنة التنبؤ بنتائج المباريات ولعب دور "نوستراداموس"، خلال بطولة كأس القارات 2017، التي استضافتها روسيا أيضا وأصاب في معظم محاولاته.

المصدر: "worldcup2018.tass.ru"

نايف الكوردي