أسود الأطلس تتربص بأسود فارس

يعود المنتخب المغربي إلى المشاركة في العرس الكروي الكبير، من بوابة مونديال روسيا 2018، بعد غياب دام عشرين عاما، عاشت خلالها الكرة المغربية خيبات ونكسات.

فقد غابت شمس المغرب عن أربع نسخ متتالية لنهائيات كأس العالم في الأعوام (2002، 2006، 2010 و2014).

وسيبدأ منتخب أسود الأطلس مشواره في مونديال روسيا 2018، بمواجهة نظيره الإيراني، غدا الجمعة، على ملعب "زينيت أرينا" في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي ستشهد مباراة حامية الوطيس غدا أيضا، بين منتخبي البرتغال وإسبانيا، على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي.

ولا بديل لمنتخب المغرب عن الفوز في هذه المباراة، لكي يحتفظ بآماله في الخروج بإحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني من هذه المجموعة الحديدية.

المصدر: RT

نايف الكوردي