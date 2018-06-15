رونالدو وراموس وجها لوجه في موقعة "سوتشي".. مونديال روسيا 2018

كشف مدربا البرتغال وإسبانيا التشكيلة الأساسية لمنتخبي بلديهما، لخوض المباراة، التي تجمعهما اليوم الجمعة، في الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن مونديال روسيا 2018.

وسيقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منتخب بلاده في هذه المباراة الهامة، ضد الماتادور الإسباني بقيادة زميله في ريال مدريد المدافع سيرخيو راموس:

واختار المدير الفني للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، التشكيلة الأساسية التالية:

⚠ Este es el XI de @selecaoportugal al que nos medimos en tan solo 55 minutos.



¡RECUÉRDALO! A las 20h. (penísula y Baleares), en @telecincoes #HagamosQueOcurra #Rusia2018 https://t.co/gG04LHjxNp — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 15, 2018

بينما وضع المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني، فرناندو هييرو، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة برازيليي أوروبا.

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المصدر: RT

نايف الكوردي