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هيكتور كوبر للمصريين: "لاموري في زوري" (فيديو)

الرياضة

هيكتور كوبر للمصريين:
Reuters Amr Abdallah Dalsh
كوبر
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نشر الإعلامي المصري مهيب عبد الهادي فيديو جمعه مع هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني للمنتخب المصري لكرة القدم، يبعث فيه تهنئة للمصريين.

ومازح مهيب عبد الهادي كوبر من خلال مقطع فيديو على "أنستغرام"، بالجملة الشهيرة التي يتداولها المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي وهي "لاموري في زوري"، حيث رددها كوبر قائلا:" لاموري تيسورو".

@mahmoudelfayez لاموري في زوري

Публикация от Moheeb Abd El Heady (@moheebabdelhady)

وخاض منتخب مصر الذي يشارك في المونديال للمرة الثالثة بعد 1934 و1990 ظهر الأربعاء، تمرينه الأخير في غروزني الروسية قبل لقاء الأوروغواي، ثم توجه على متن طائرة خاصة ظهرا إلى يكاتيرنبورغ حيث تقام مباراته الأولى ضمن المجموعة الأولى التي تضم روسيا والسعودية.

المصدر: instagram

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