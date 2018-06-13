لأول مرة.. عقد بين مصر و"فيفا" بعيدا عن قطر وروسيا والصين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الثلاثاء عن توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية لرعاية مونديال بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وذكر الموقع الرسمي للـ"فيفا" أن شركة "إيجيبت إكسبيريانس آند إنفيست" المتخصصة في الترويج للسياحة في مصر، فازت بأول عقد رعاية بين 4 عقود رعاية مخصصة لإفريقيا والمصنفة ضمن الفئة الثالثة لعقود الرعاية.

وأشارت إلى أن هذا العقد هو الأول للـ"فيفا" منذ 5 أعوام الذي يبرم مع دول من خارج الصين أو قطر أو روسيا.

وتتألف مجموعة الرعاة لكأس العالم من روسيا والصين وقطر، يتنافسون على حقوق رعاية المونديال، حيث تعد الغالبية العظمى من الرعاة لكأس العالم هم من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

المصدر: "اليوم السابع"