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بالفيديو.. مارسيلو يعترف بـ"لمسة اليد"

الرياضة

بالفيديو.. مارسيلو يعترف بـ
Reuters
مارسيلو يعترف بـ"لمسة اليد"
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اعترف الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد مارسيلو، بأن الكرة ارتطمت بيده داخل منطقة الجزاء خلال محاولته التصدي لإحدى هجمات بايرن ميونيخ في المباراة التي أقيمت أمس.

وقال مارسيلو بعد المباراة: "الكرة ارتطمت بيدي، هل كان يجب احتساب ركلة جزاء؟ إذا لمست الكرة يدي أعتقد أنه نعم (يجب احتساب ركلة جزاء)".

وأثارت لمسة يد مارسيلو خلال مواجهة الريال وبايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا جدلا كبيرا، لعدم احتساب الحكم التركي كونيت شاكير ركلة جزاء "صحيحة" لصالح الفريق "البافاري".

وتأهل الريال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على البايرن بأربعة أهداف لثلاثة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وستقام اليوم المباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي، وستجمع ليفربول بمضيفه روما، وسيلعب المتأهل منهما مع الريال في نهائي البطولة المزمعة في العاصمة الأوكرانية كييف في الـ26 من الشهر الجاري.

المصدر:gazeta.ru

عمر بيكضاض

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