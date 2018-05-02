هل تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للبايرن؟ (فيديو)

شهدت مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ، التي احتضنها ملعب "سانتياغو برنابيو" أمس ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جدلا تحكيميا كبيرا.

وتناقل عشاق النادي "البافاري" على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر حسب وصفهم تغاضي الحكم التركي كونيت شاكير الذي أدار المباراة، عن احتساب ركلة جزاء واضحة لفريقهم، في الدقيقة (45)، وذلك بعد أن لمست الكرة يد الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد مارسيلو.

وأرسل المدافع الأيمن لبايرن ميونيخ كيميتش، عرضية اصطدمت بيد المدافع البرازيلي داخل منطقة جزاء النادي الملكي، إلا أن حكم المباراة طلب بمواصلة اللعب رغم احتجاجات لاعبي البايرن، الذين طالبوا باحتساب ضربة جزاء.

من جهتهم اعتبر مشجعو الريال تلك اللقطة عفوية ولا تستدعي احتساب ركلة جزاء ضد فريقهم.

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي (2-2)، ليحجز ريال مدريد مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، بعدما استفاد من فوزه على البايرن ذهابا بهدفين لهدف واحد.

المصدر: RT + تويتر

عمر بيكضاض