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إذا صدقت الوعود .. هذه الدول ستصوت للملف المغربي

28 أبريل 2018 | 09:44 GMT
إذا صدقت الوعود .. هذه الدول ستصوت للملف المغربي
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Morocco 2026/Facebook.com

ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي وفي المغرب على وجه الخصوص، الـ13 من يونيو المقبل، موعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن البلد أوالبدان المستضيفة لمونديال 2026.

وباستثناء الدول الأربع المرشحة لاستضافة هذا العرس الكروي العالمي، والتي لا يحق لها التصويت حسب قانون "الفيفا"، وهي المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، ستصوت 207 اتحادات منضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم (من أصل 211)، لاختيار الفائز بشرف تنظيم مونديال 2026 بين الملفين المغربي، والأمريكي الشمالي المشترك (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك).

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وهذا يعني أن المغرب بحاجة لـ104 أصوات أو حتى أقل من ذلك بقليل (لأن الدول التي ستمتنع عن التصويت ستلغى أصواتها)، لضمان الفوز بتنظيم مونديال 2026.

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ونجح القائمون على الملف المغربي في الفترة الأخيرة في حشد تأييد مجموعة من الدول، منها من أعلنت دعمها "اللامشروط" للمغرب، ومنها من أبدت استعدادها للتصويت للبلد الشمال الإفريقي.

وجاءت قائمة هذه الدول على النحو التالي:

إفريقيا:

الجزائر- تونس – مصر – ليبيا – كوت ديفوار – السودان – السنغال – مالي – النيجر – الكونغو برازافيل – غينيا الإستوائية – غينيا كوناكري – غانا – الغابون– الرأس الأخضر – سوازيلاند – زامبيا – مدغشقر – الكاميرون – بوروندي – إفريقيا الوسطى – ليبيريا – سيراليون – نيجيريا – غينيا بيساو – البنين – بوركينا فاسو – جنوب إفريقيا.

قارة آسيا:

إيران – قطر – فلسطين – الكويت – الصين – الأردن – أوزبكستان – قيرغيزستان – منغوليا – طاجيكستان – تركمانستان – باكستان – إندونيسيا – تايلاند – ماليزيا – سريلانكا – سنغافورة.

قارة أوروبا:

فرنسا – إسبانيا – إيطاليا – الدنمارك – هولندا – بلجيكا – صربيا – مالطا – لوكسمبورغ – البرتغال – تركيا – جورجيا.

منطقة "الكونكاكاف": جمهورية دومينيكان

تجدر الإشارة إلى أن الدول التي ستصوت للمغرب سيرتفع عددها خلال الأيام المقبلة، في ظل وجود دول تدعم المغرب، لكنها لم تؤكد ذلك رسميا، كما أن هناك دولا أخرى ما زالت مترددة، بينما ارتأت أخرى التريث في اختيار لمن ستمنح صوتها، على سبيل المثال ألمانيا، التي أكدت أنها ستكشف قرارها بعد انقضاء أشغال مجلس "الفيفا"، المقرر انعقاده في السادس من يونيو المقبل.

من جهته يلقى الملف الأمريكي الشمالي دعما من مجموعة الدول، جلها في اتحاد "الكونكاف"، الذي ينتمي إليه الثلاثي، الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، إضافة إلى مساندة الدول العشر في اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، التي أعلنت دعمها "بالإجماع" للملف الأمريكي الشمالي.

المصدر:RT

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