مونديال 2026.. ترامب يهدد الدول الداعمة للمغرب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، دعمه للترشيح الأمريكي الشمالي (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا)، لاستضافة نهائيات مونديال 2026، محذرا الدول التي تدعم الملف المغربي.

وقال ترامب في تغريدة: "لقد قدمت الولايات المتحدة مشروعا قويا مع كندا والمكسيك بخصوص كأس العالم لعام 2026".

وأضاف: "سيكون من العار أن تقوم الدول التي نساندها في جميع الظروف بمقاطعة الملف الأمريكي. لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول عندما لا تدعمنا؟".

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 апреля 2018 г.

يذكر أن المغرب هو البلد الوحيد المنافس للملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

ويحظى المغرب بدعم كبير من الاتحادات التابعة للاتحاد الإفريقي، كما حصل الملف المغربي في الأسابيع الأخيرة على دعم العديد من الدول خارج القارة السمراء بينها، فرنسا، وقطر، وفلسطين، وصربيا، وجمهورية الدومينيكان، وبلجيكا.

إقرأ المزيد

في المقابل، أكدت الدول العشر في أمريكا الجنوبية دعمها "بالإجماع" للملف الأمريكي الشمالي في بيان مشترك خلال اجتماع للاتحاد الأمركي الجنوبي (كونميبول).

وسيختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البلد المضيف لمونديال 2026 في الـ13 من يونيو المقبل في موسكو، عشية انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

المصدر: تويتر + وكالات

عمر بيكضاض