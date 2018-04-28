مونديال 2026.. الفيفا يعلق على تغريدة ترامب

علق "الفيفا" على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي عبر فيها عن دعمه للملف الأمريكي الشمالي لاستضافة مونديال 2026، وأتبع التأييد بتهديد مبطن لدول ربما تعارض العرض.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان: "كقاعدة عامة لا يمكننا التعليق على تصريحات بعينها لها صلة بعملية الترشح لاستضافة البطولة. يمكننا فقط الرجوع إلى قواعد الفيفا لاختيار البلد المضيف لنهائيات 2026 لا سيما مدونة القواعد الأخلاقية المدرجة فيها".

وتتضمن قواعد الترشح لاستضافة كأس العالم تحذيرا صريحا ضد أي أنشطة تقوم بها حكومات دول ترغب في تنظيم البطولة "ربما تؤثر سلبا على نزاهة عملية تقديم ملفات الترشيح وتحاول التأثير على عملية الاختيار".

وكان ترامب قد نشر تغريدة على تويتر، قال فيها: "اشتركت الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك في ملف قوي لاستضافة كأس العالم 2026، سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائما عرض الولايات المتحدة. لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا"؟

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 апреля 2018 г.

يذكر أن المغرب هو البلد الوحيد المنافس للملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

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ورفض مسؤولو ملف المغرب التعليق على تغريدة ترامب.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض