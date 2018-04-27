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برشلونة يستعد للتعاقد مع "نيمار الجديد"

الرياضة

برشلونة يستعد للتعاقد مع
Reuters Albert Gea
برشلونة يستعد للتعاقد مع "نيمار الجديد"
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تدرس إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إمكانية التعاقد مع نجم نادي سانتوس البرازيلي، رودريغو الملقب بـ"نيمار الجديد".

وذكر موقع "Diario Sport"، أن برشلونة يجهز 50 مليون يورو للظفر بخدمات اللاعب البرازيلي اليافع (17 عاما).

وأشار الموقع إلى أن رودريغو، الذي يلعب في مركز وسط الميدان الهجومي، عادة ما يقارن بنجم برشلونة سابقا، ولاعب نادي باريس سان جيرمان حاليا، نيمار دا سيلفا، نظرا لبداية مسيرته مبكرا مع نادي سانتوس (النادي السابق لنيمار)، ولسرعته الصاروخية، ومهاراته العالية.

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ويشارك رودريغو حاليا بشكل منتظم مع الفريق الأول لنادي سانتوس، ويبلغ شرطه الجزائي مع النادي البرازيلي 50 مليون يورو، ويمتد عقده حتى صيف عام 2022.

المصدر:eurosport.ru

عمر بيكضاض

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