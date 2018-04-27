رئيس برشلونة يلمح إلى رحيل إنييستا ويحدد مصير فالفيردي

أشاد رئيس نادي برشلونة جوزيب بارتوميو، بدور أندريس إنييستا قائد "البلوغرانا"، طوال السنوات التي قضاها مع الفريق، وذلك بعد انتشار أنباء حول قرب رحيل "الرسام" عن قلعة "كامب نو".

وألمح بارتوميو في تصريح أدلى به لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إلى قرب نهاية مسيرة إنييستا مع البارسا: "نحن نريده أن يفصح عن قراره، هو يستحق منا كل الاحترام وعندما يرى الوقت المناسب ليتحدث حول مصيره سيتحدث، سنقدم له الدعم دائما".

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وتابع: "منذ 2004 وهو متواجد في جميع مشاريع النادي، الآن هو اللاعب الأكثر أهمية لدينا، ولعل مباراة نهائي كأس الملك الأخيرة خير دليل على ذلك".

وواصل: "سأترك المجال لإنييستا لكي يتحدث ويقرر مستقبله مع الفريق، هو يستحق كل الاحترام فقد وصل إلى برشلونة، وعمره لا يتجاوز الـ13".

وبسؤاله عن الأنباء حول رحيل المدير الفني الحالي لنادي برشلونة إرنستو فالفيردي، أكد بارتوميو: "كل ما قيل حول إقالته كان خاطئا، نحن نثق في فالفيردي وفي مشروعه".

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض