إنجلترا تهلل لصلاح.. امنحوه الكرة الذهبية!

هللت إنجلترا للمصري محمد صلاح، بعد تسجيله ثنائية قاد بها ليفربول لاكتساح روما (5-2) في نصف نهائي دوري الأبطال، ورشحته لأن يصبح أول لاعب يزيح ميسي ورونالدو عن عرش الكرة الذهبية.

"امنحوه الكرة الذهبية! هو جيد إلى هذه الدرجة"، هذا ما قاله لاعب وسط منتخب ويلز السابق روبي سافاج، الذي يعمل محللا في شبكة "بي بي سي".

وبدوره أكد قائد ونجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد لشبكة "بي تي" الرياضية، أن صلاح "ومن دون أدنى شك أفضل لاعب على كوكب الأرض حاليا".

وعبرت صحيفتا "تيليغراف" و"ذي تايمز" عن دهشتهما لأداء لاعب تخلى عنه البرتغالي جوزيه مورينيو في تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يطلق مسيرته بقوة في فيورنتينا، وروما الإيطاليين.

ونشرت الصحيفتان صورة لصلاح وهو يحتفل بتواضع بعد التسجيل في مرمى فريقه السابق (روما) مع تعليق "لا يمكن وقفه".

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وكتبت "ذي تايمز": "سيقدم صلاح المزيد لليفربول، ولكن بشكل خاص مع مصر في نهائيات كأس العالم 2018. حاليا هو حتما ضمن النقاش (للفوز بالكرة الذهبية)".

وبثنائيته في شباك روما، رفع صلاح رصيده إلى 43 هدفا هذا الموسم في كافة المسابقات، وذلك بعد أيام قليلة من نيله جائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

ولو واصل صلاح مسيرته المظفرة مع ليفربول، وقاد "الريدز" لحصد لقب "التشامبيونز ليغ"، فقد نشاهد النجم المصري على الأقل ضمن قائمة الثلاثي المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، للاعب العام في أوروبا، علما بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، احتكرا هذه الجائزة في العقد الأخير، وحصل كل منهما على 5 كرات ذهبية.

المصدر: أ ف ب + وكالات

عمر بيكضاض