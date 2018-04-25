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ليبرمان يدعو صلاح للخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي

الرياضة

ليبرمان يدعو صلاح للخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي
AFP MENAHEM KAHANA
ليبرمان يدعو صلاح للخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي
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دعا وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، هداف نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، للخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وقال ليبرمان في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، عقب نهاية مواجهة ليفربول وروما الإيطالي (5-2): "أرغب في أن يوقع اللاعب المصري محمد صلاح للخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي".

وجاء الرد سريعا على هذه التغريدة من قبل النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، الذي شن هجوما لاذعا على الوزير الإسرائيلي، وقال في تغريدة على تويتر: "صلاح يود أن يعرفك جيدا، ويعرف لأي قناص تود منح وسام شرف، وما هي برامجك لقصف سد أسوان.. تغريدة تسبب الرغبة بالتقيؤ".

وقاد صلاح فريقه ليفربول أمس، لتحقيق فوز عريض على ضيفه روما، بخمسة أهداف لهدفين، ليضع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب قدما في نهائي أغلى المسابقات على صعيد الأندية في القارة العجوز.

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المصدر: تويتر + وكالات

عمر بيكضاض

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