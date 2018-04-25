ليبرمان يدعو صلاح للخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي

دعا وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، هداف نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، للخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وقال ليبرمان في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، عقب نهاية مواجهة ليفربول وروما الإيطالي (5-2): "أرغب في أن يوقع اللاعب المصري محمد صلاح للخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي".

אני מתקשר עכשיו לרמטכל ואומר לו להחתים את מוחמד סלאח לשירות קבע — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 24 апреля 2018 г.

وجاء الرد سريعا على هذه التغريدة من قبل النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، الذي شن هجوما لاذعا على الوزير الإسرائيلي، وقال في تغريدة على تويتر: "صلاح يود أن يعرفك جيدا، ويعرف لأي قناص تود منح وسام شرف، وما هي برامجك لقصف سد أسوان.. تغريدة تسبب الرغبة بالتقيؤ".

אני בטוח שהוא ישמח להכיר אותך מר ליברמן. ישמח לשמוע לאיזה צלף היית נותן צל״ש ולדעת מה תוכניותיך לגבי סכר אסואן.. pic.twitter.com/VadXXBGe54 — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) 24 апреля 2018 г.

وقاد صلاح فريقه ليفربول أمس، لتحقيق فوز عريض على ضيفه روما، بخمسة أهداف لهدفين، ليضع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب قدما في نهائي أغلى المسابقات على صعيد الأندية في القارة العجوز.

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المصدر: تويتر + وكالات

عمر بيكضاض